Aeroporto de Goiânia é eleito por passageiros um dos melhores do Brasil

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, localizado em Goiânia, foi eleito como um dos terminais aéreos mais acessíveis do Brasil, em uma premiação organizada pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra).

O prêmio “Aviação + Brasil 2022”, que ocorreu nesta segunda-feira (28), reconheceu os melhores aeroportos e empresas aéreas brasileiras, de acordo com a opinião dos passageiros.

No caso do Santa Genoveva, ele foi premiado junto ao Aeroporto Internacional de Belém (PA) Júlio Cezar Ribeiro, na categoria Aeroporto Nacional com mais acessibilidade, para terminais de passageiros com 20 a 50 mil m².

No total, foram mais de 50 mil entrevistas realizadas com viajantes em aeroportos de todo o Brasil, ao longo do ano de 2021.

Além da questão da acessibilidade, foram considerados também critérios como pontualidade e satisfação dos usuários.

Ao todo, foram avaliados 61 terminais aéreos e cinco empresas aéreas, sendo analisadas 94 práticas de acessibilidade, assim como 923 mil movimentações de pouso e decolagem, para verificar a pontualidade.