Tudo pronto para jogo solidário com Romário e outros famosos que vai ajudar a APAE

No próximo sábado (02), acontece no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, a 6ª edição do Futebol Solidário, que reunirá ex-jogadores e celebridades.

Um dos organizadores, que também já está confirmado no evento, é o craque Romário, campeão da Copa de 1994 e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA no mesmo ano.

Do outro lado do campo, mas com o mesmo propósito, estará Alex Dias, campeão brasileiro pelo Cruzeiro e São Paulo, em 2003 e 2006, respectivamente.

A partida tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes da cidade e para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Para garantir os ingressos, basta ir até o estádio e trocar 2 kg de alimentos não perecíveis. O horário de funcionamento é das 08h às 17h, até o dia do jogo.

Wilckley Souza, que integra a organização, confirmou ao Portal 6 que, a partir de quinta-feira (31), também será possível realizar a troca na Associação de Moradores da Vila Jaiara.

Além de Romário e Alex Dias, estarão presentes os ex-jogadores Careca, Amaral, Djalminha e Edmilson, além do tetracampeão do mundo de boxe, Popó, e os atores e humoristas Eri Johnson e Pedro Manso.

A partida deve começar às 11h e a expectativa é que cerca de 4 mil pessoas compareçam para prestigiar o evento e, claro, doar.