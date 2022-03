Arraiana 2022 terá Luan Santana, Jorge e Mateus e outras quatro atrações; veja datas

A Prefeitura de Anápolis anunciou, na manhã desta quinta-feira (31), as primeiras atrações confirmadas para o Arraiana 2022, que é realizado anualmente para comemorar o aniversário do município.

O evento, que neste ano volta a ser presencial em decorrência do arrefecimento da pandemia na cidade, está marcado para ocorrer entre os dias 27 e 31 de julho, no Estádio Jonas Duarte.

E logo para o primeiro dia de festa, a principal apresentação e de renome nacional será com o cantor Luan Santana.

Os dias 28 e 29 ficarão reservados para apresentações evangélicas e católicas. Os artistas que deverão realizar os shows, de acordo com a Prefeitura, ainda estão sendo definidos.

No dia 30, o show será em dose dupla. Isso porque passarão pelo palco do evento Kleo Dibah e Edson & Hudson.

Já o encerramento do Arraiana, no dia 31, quando Anápolis fará oficialmente 115 anos, ficará por conta de Jorge e Mateus, uma das principais duplas sertanejas do país.