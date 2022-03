SÃO PAULO, SP (UOL/ FOLHAPRESS) – Médicos indianos registraram o nascimento de gêmeos siameses unidos pelo mesmo torso em um hospital no estado de Madhya Pradesh. Juntos, os dois têm três braços, dois corações e duas cabeças.

Os bebês nasceram na última segunda-feira (28) na cidade de Ratlam e os pais tinham sido informados que eles seriam gêmeos, mas não estavam cientes que eram siameses.

Após perceberem a condição das crianças, os médicos as enviaram para o Hospital Maharaja Yeshwantrao, na cidade de Indore, com melhor estrutura para recebê-los.

A mãe continua no hospital de Ratlam onde deu à luz.

Em entrevista ao jornal indiano Free Press Journal, o cirurgião contou que este é um caso raro de gêmeos parapagos dicefálicos, como é chamada quando bebês nascem com cabeças lado a lado sobre um mesmo tronco. “Casos do tipo são raros e ainda não sabemos qual a situação exata dos bebês, especialmente nesses primeiros dias em que eles estão em observação. Não planejamos nenhuma cirurgia até o momento”, afirmou.

De acordo com o Journal of Pedriatic Surgery, o nascimento de gêmeos siameses ocorre em um entre cada 100 mil partos no mundo. Casos nos quais nascem unidos pelo torso, como o das crianças indianas, ocorrem em um entre cada um milhão.