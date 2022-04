Criança de 1 ano morre ao cair do 10º andar de prédio na região de Natal

Um menino de um ano e meio de idade morreu no final da manhã deste domingo (03), em Parnamirim (RN), na região metropolitana de Natal, após cair do 10º andar de um prédio. Segundo a polícia, os pais moram no imóvel há uma semana e ainda não haviam instalado tela de proteção na janela do quarto da criança.

“A informação é que houve alguma distração dos pais, e não tinha tela na janela. Inclusive a gente percebeu que a área comum do condomínio, o hall, tem tela. Mas o apartamento em que eles estavam não tinha tela”, disse à imprensa no local o delegado Fernando Alves, responsável pelo caso.

O prédio onde ocorreu a tragédia fica em um condomínio fechado. Segundo o delegado, o caso será investigado, mas a impressão inicial da polícia é que se trata de um acidente. “Infelizmente, foi um tremendo de um infortúnio, uma tragédia terrível”, afirmou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a criança já estava morta quando o socorro chegou ao local.

“O Itep [órgão que conduz as perícias] já fez toda a parte técnica, de verificação do local, e vai traçar a cronologia de como é que se deu essa tragédia”, afirmou o delegado.