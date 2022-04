Jovem viraliza por tomar atitude inusitada no casamento e deixar noivo espantado

Uma jovem recém-casada viralizou na internet após expor uma atitude inusitada realizada durante a cerimônia de união. O caso deixou não só o noivo espantado, como diversos internautas.

Jaqueline Mirada Bonfim, moradora do interior de São Paulo, contou em entrevista ao BHAZ que, para se casar com Lucas Bonfim, ele teria de assinar um contrato vitalício: lavar as louças todos os dias.

A moça revelou que ambos trabalham fora e precisam dividir as tarefas domésticas, portanto, ele não ‘saiu sobrecarregado’.

“O pessoal tem a mente muito antiga, de que só a mulher tem que fazer as tarefas de casa. Muita gente fala coisas do tipo: ‘logo logo ele vai chutar ela’. Mas aqui não tem disso. Eu e ele trabalhamos fora, então os dois fazem”, explicou.

Ela ainda contou que teve a ideia de realizar o contrato anteriormente e que ainda chegou a perguntar ao noivo, um dia antes do casamento, se ele toparia lavar as louças.

“Um dia antes da gente se casar eu perguntei pra ele: ‘amor, seu eu casar com você, você vai lavar a louça todos os dias?’ e ele respondeu: ‘prometo!’. Mas ele nem imaginava que eu faria meus votos em cima disso”, brincou.

De acordo com Jaqueline, para a paz de todos, Lucas tem ‘cumprido o papel direitinho’. Além do mais, ele tem a ensinado vários truques na cozinha, pois ela não tem muito costume com a área.

A jovem conta nos vídeos que tem se esforçado, mas como conviveu com pais bons cozinheiros, nunca precisou, nem mesmo se interessou por aprender a ‘se virar’ na cozinha.

“Mas agora eu tô aprendendo a cozinhar na marra. Aqui é assim: cada um faz a janta e no fim de semana a gente come fora. Então tem o meu dia de ‘tentar cozinhar’ e tem o dia que ele cozinha”, comenta a paulista.

Assista