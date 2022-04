São Paulo terá Carnaval de rua no feriado de Tiradentes

(FOLHAPRESS) – Além dos desfiles das escolas de samba no sambódromo do Anhembi, São Paulo também terá blocos de rua no feriado prolongado de Tiradentes.

Elba Ramalho, Chico César, Monobloco, Orquestra Voadora, Geraldo Azevedo e Luedji Luna são alguns dos nomes já confirmados no projeto Carnaval Viva a Rua, realizado pelo coletivo Pipoca. As apresentações vão acontecer nos dias 23 e 24 de abril, na avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco do Ibirapuera e o Monumento às Bandeiras, na zona sul da cidade.

A entrada é gratuita. Será necessário apresentar comprovante de vacinação. Os organizadores esperam um público rotativo de 1 milhão de pessoas nos dois dias de evento.

No vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta comanda a celebração no dia 24 com participação da escola de samba Vai-Vai e do bloco Forrozin, da cantora Mariana Aydar. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados online, pois o número de lugares é limitado.