Vaqueiro não resiste após cair de mula e ser arrastado por estrada

Foi confirmada a morte do vaqueiro que foi arrastado por uma mula por mais de 1,5 km na zona rural de Cristalina, cidade na região do Entorno do Distrito Federal (DF).

Adelino Dias Gonçalves, de 55 anos, faleceu neste domingo (03), em decorrência dos ferimentos causados pelo incidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava desaparecido desde sexta-feira (1º), após sair para visitar um amigo em uma fazenda vizinha.

Como ele nunca chegou ao local, a família ficou preocupada e acionou os militares para ajudar nas buscas. Adelino foi encontrado apenas no dia seguinte, caído no meio da estrada.

A vítima apresentava várias queimaduras no corpo, causadas pelo tempo que ficou preso à mula antes de conseguir se soltar.

Além disso, ela apresentava sinais de hipotermia – quando o corpo fica em temperatura abaixo da necessária para funcionar bem – após ficar todo este tempo na estrada sem amparo.

O vaqueiro recebeu os primeiros-socorros dos bombeiros e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Devido ao quadro clínico sensível, o homem foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) para maiores cuidados médicos.