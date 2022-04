Conheça o fruto que alivia a vontade de comer chocolate e ajuda a emagrecer

Imagine só um fruto com gosto semelhante ao do chocolate, totalmente natural, rico em nutrientes, pouco calórico e ainda capaz de reduzir a glicemia e ajudar a emagrecer?

Não é ‘coisa dos sonhos’ não, a alfarroba é real e pode ser uma excelente alternativa para quem deseja correr dos prejuízos enormes encontrados no cacau e no chocolate.

A vagem da alfarrobeira é rica em vitaminas do complexo B, como riboflavina, piridoxina e folato, cálcio, potássio, magnésio, ferro e manganês, além das fibras.

Uma outra vantagem do alimento natural é que a alfarroba não possui cafeína como o cacau e o chocolate, ou seja, não agrava a insônia, gastrite, nem mesmo a enxaqueca.

A alfarroba pode ser utilizada como uma forte aliada no controle do colesterol, sendo altamente indicada para baixar os triglicerídeos.

Ela ainda age cessando vômitos e diarreia, combate indigestão e azia. Também tem ação anti-refluxo, sendo uma opção para ser usada em fórmulas infantis.

Por ser bem menos calórica que o verdadeiro chocolate, alimentos à base do alimento natural podem ser boas opções para quem está buscando emagrecer, além das fibras contribuírem com o bom funcionamento do trato intestinal.

Conheça algumas receitas fáceis para utilizar o fruto tão benéfico para a saúde:

1. Bolo de alfarroba com maçã

Para esta receita será necessário os seguintes ingredientes: 04 maçãs com casca, 03 ovos peneirados, 150 g de farinha de trigo, aveia em flocos, 01 xícara de açúcar, 150 xícara de leite, 06 colheres de manteiga, 06 colheres de farinha de alfarroba, 01 colher pequena de aroma de baunilha, 02 colheres pequenas de fermento em pó.

2. Bolachas de aveia e alfarroba

Nesta outra, será necessário estes ingredientes: 100 g flocos de aveia, 03 colheres de amido de milho, 65 g farinha de alfarroba, 30 g açúcar mascavo, 180 ml de óleo de girassol e 01 colher pequena de fermento em pó.

3. Panquecas de alfarroba

E, por última, as panquecas deliciosas de alfarroba são excelente opções. Para esta receita será necessário: banana, ovos, farinha de aveia, alfarroba, leite de aveia e, o que escolher para o recheio.

Normalmente, frutas como morangos e bananas são mais utilizados, mas fica à sua escolha.

