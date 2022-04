Guns N’ Roses fará turnê pelo Brasil e confirma show em Goiânia

Os fãs de um bom rock podem comemorar. É que o Guns N’ Roses anunciou que vai aproveitar a estadia no Brasil para se apresentar em oito cidades, incluindo Goiânia.

A série de shows acontecerá em setembro, no mesmo período em que o grupo tem presença confirmada no Rock in Rio.

A apresentação em Goiânia está marcada para o dia 11 e acontecerá no Estádio Serra Dourada.

Inicialmente, a pré-venda de ingressos será liberada apenas para o show de São Paulo, que será no Allianz Parque e custará entre R$ 190 e R$ 950.

Os valores e início da venda das entradas para as apresentações da banda em Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre ainda não foram divulgadas.

Em breve, porém, todos os detalhes deverão ser disponibilizados nos canais oficiais da turnê, batizada de “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”

Veja a agenda de shows do Guns N’ Roses no Brasil