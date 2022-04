Fazer uma tatuagem exige muita responsabilidade. Devemos escolher bem o profissional que irá executar a arte e qual imagem ou frase iremos querer registrar para o resto da vida em nossa pele. É importante pensar bem antes porque muita gente comete algumas gafes. Veja agora algumas tatuagens em inglês que os brasileiros fizeram sem saber o significado.

6 tatuagens em inglês que os brasileiros fizeram sem saber do significado:

1. My, myself and I

Vamos começar por essa tattoo aqui pra lá de sem noção. Nem se abríssemos um bolão para descobrir o que a pessoa queria dizer com essa frase, não descobríamos. Meu e eu? Minha, eu mesmo e eu? Qual o seu palpite?

2. All in your time

Será mesmo que essa pessoa queria dizer que é tudo no “seu” tempo ou tudo no “meu” tempo? Normalmente, as pessoas abraçam essa frase voltado em um cunho mais de controle emocional e sem cobranças em si mesmo. Mas como em inglês não existe essa expressão, o mais correto seria “all in it’s time”.

3. Never don’t give up

Aqui vemos claramente que essa pessoa faltou às aulas de inglês na escola. “Never” e “don’t” deram uma grande redundância. Afinal, “nunca não desista”?

4. Before Afternoon than never

Aqui vem uma um tanto quanto engraçada, mas podemos dizer que a intenção não foi das piores. Se o certo é “Antes tarde do que nunca”, nada que “Antes a tarde do que nunca” não resolva.

5. Want is power

Não é que essa frase esteja errada, mas é que no inglês não existe essa expressão também. Originalmente, o que mais se aproxima é “will is power”, assim, “will” refere-se a “vontade”.

6. No pen no gain

Por último, aqui temos alguém que certamente é marombeiro de academia, mas que faltou ao cursinho de inglês. A clássica frase “no pain no gain” refere-se a “sem dor, sem ganho”, mas “sem caneta, sem ganho” não sabemos ao certo onde essa pessoa queria chegar.

