A partir do início do mês de maio, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ter direito a receber mais de R$ 6 mil.

Isso porque será liberado o último lote de pagamentos da revisão dos auxílios realizada pelo órgão de previdência.

Dessa forma, essa quantia está sendo oferecida para mais de 10,4 mil beneficiários do INSS.

Assim, confira se você pode ser um dos segurados que têm direito a receber o pagamento.

Liberado pagamento de mais de R$ 6 mil do INSS; consulte se você tem direito a receber

Primeiramente, terão acesso ao benefício os segurados que tiveram pagamentos atrasados devido a erros cometidos pelo INSS entre os anos de 2002 e 2009.

Na ocasião referida, o instituto se equivocou e deixou de descartar os 20% de menores salários ao calcular a média salarial. Assim, a renda previdenciária foi menor para o beneficiário.

O certo teria sido considerar os 80% dos maiores pagamentos, ao invés de incluir todos os salários no cálculo.

Dessa forma, os recursos têm origem em repasses de auxílio-acidente, auxílio-doença e benefício por incapacidade.

Porém, caso o titular tenha falecido, os herdeiros possuem o direito de sacar o dinheiro.

Para saber se vai receber os recursos, o cidadão pode realizar consulta por meio da internet ou telefone.

A verificação está disponível no aplicativo ou site Meu INSS ou através do número 135, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quanto poderá ser sacado?

As quantias serão repassadas aos segurados que, no ano de 2012, tinham até 45 anos no mês de abril, que não recebiam mais o benefício calculado de forma errada e tinham direito a atrasados a partir de R$ 6 mil.

O pagamento dos atrasados será realizado de acordo com o calendário de abril, seguindo as datas de repasse para quem ganha acima de um salário mínimo.

Cronograma

(Dígito final do cartão do benefício / data de repasse)

1 e 6 – 02 de maio

2 e 7 – 03 de maio

3 e 8 – 04 de maio

4 e 9 – 05 de maio

5 e 0 – 06 de maio

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!