Inscrições para estágio no Governo de Goiás terminam neste domingo (10)

Encerra neste domingo (10), as inscrições do Processo Seletivo do Programa de Estágio do Governo de Goiás.

Os interessados devem estar regularmente matriculados com frequência comprovada em universidades conveniadas com o Estado.

Para participar, é necessário acessar o site de seleção e preencher o formulário informando dados pessoas, a instituição de ensino frequentada, curso, período e semestre cursado. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20.

Poderão participar alunos dos cursos de administração, administração pública, gestão de pessoas, agronomia, engenharia agronômica, análise de sistemas, ciência da computação, desenvolvimento de software, engenharia de computação, gestão da informação, informática, processamento de dados, rede de computadores, comunicação visual, propaganda e marketing, comunicação visual e propaganda e marketing, design gráfico, direito, economia, engenharia civil, estatística e jornalismo.

Os candidatos selecionados atuarão em diferentes órgãos da administração e cumprirão uma carga horário de quatro horas dia, de segunda à sexta-feira, no turno matutino ou vespertino.

A bolsa de estágio é composta por um auxílio no valor de R$ 1.000.

A seleção será feita por meio de prova objetiva com caráter eliminatório e classificatório.

A previsão é que a avaliação aconteça no dia 1º de maio, em Goiânia, e que o resultado seja publicado no dia 13 do mesmo mês.

Para mais informações, confira o edital.