Procura por quarta dose de vacina contra Covid-19 é baixíssima e acende alerta em Anápolis

Por mais que a vida esteja voltando ao que era antes da pandemia, os cuidados com a vacinação são essenciais para o mantimento dessa tranquilidade. Porém, em Anápolis, os números não estão como deveriam.

Dados enviados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ao Portal 6 apontam que, de 38.225 pessoas que já tomaram a terceira dose e estão aptas a tomar a quarta, apenas 841 receberam o imunizante.

Essa baixa procura é vista com preocupação pelo médico infectologista Marcelo Daher, principalmente diante da nova variante da Ômicron.

“Ao longo do tempo, essa terceira dose, que conferiu elevação de anticorpos, começa a cair, principalmente entre pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, mostrando que após quatro meses é importante uma dose de reforço”, explicou ao Portal 6.

Segundo o especialista, buscar os postos de vacinação para a quarta dose é fundamental para garantir que os leitos não voltem a se encher com pacientes graves.

“Um trabalho recente, publicado pela New England Journal of Medicine, mostrou que as pessoas que tomaram quatro doses tinham uma chance muito menor, até 70% menos, de ter a doença grave ou precisar de internação hospitalar”, completou.