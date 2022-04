Depois de namorado ser esfaqueado, jovem é flagrado pela PM tentando se livrar de sangue

Uma tentativa de homicídio movimentou a cidade de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, no domingo (10).

O Portal 6 apurou que um homem, de 30 anos, teria sido encaminhado para um hospital local após ter sido esfaqueado pelo próprio namorado.

Após dar entrada no hospital, a Polícia Militar (PM) foi acionada na unidade de saúde para averiguar os ferimentos causados pelos golpes.

A vítima relatou à PM o ocorrido e informou o endereço do namorado para que eles se deslocassem até o local.

Ao chegarem na residência, o suposto autor, de 25 anos, estava limpando o sangue para tentar se livrar das evidências do crime.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Águas Lindas e deverá responder por tentativa de homicídio.

Já a vítima precisou ser transferida para o Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal.