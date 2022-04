Últimos dias de inscrição para jovens e adolescentes que sonham em ser Aviadores da FAB

As inscrições para o Exame de Admissão do Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR) da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem abertas, mas por pouco tempo.

O cadastro para 130 vagas deverá ser feito pelo site da FAB até o dia 20 de abril e, para efetivar a inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 80.

Alguns pré-requisitos serão exigidos para a admissão, como não ter menos de 14 anos, não completar 19 até o dia 31 de dezembro de 2022 e ter concluído o ensino fundamental.

O processo seletivo contém diversas fases, que incluem provas escritas, inspeção de saúde, exame psicológico, avaliação do condicionamento físico, validação documental, além da heteroidentificação para candidatos negros que optarem pelo sistema de reserva de vagas.

O CPCAR tem sede na Escola Preparatória de Barbacena, em Minas Gerais, e visa preparar jovens para a etapa seguinte: o Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, São Paulo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.