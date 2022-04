Carro da Prefeitura de Pirenópolis invade residência e atinge morador que dormia na rede

Embriagado, um homem de 42 anos provocou um acidente neste sábado (16), na Vila Matutina, em Pirenópolis.

O Portal 6 apurou que ele estava conduzindo um veículo oficial da cidade. Trafegando em alta velocidade, o motorista bateu contra as pilastras de sustentação da varanda de uma residência.

Na colisão, o homem acabou atropelando uma pessoa, de 48 anos, que estava dormindo na rede no local onde ocorreu o acidente.

Submetido ao teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool no sangue, o condutor confessou que bebeu momentos antes do acidente.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde do município para receber atendimento especializado.

Ele foi autuado por dirigir embriagado. Caso seja considerado culpado, poderá ser detido por até três anos, além de pagamento de multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).