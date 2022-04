Mulher reage à agressão e mata o companheiro com faca de serra em Anápolis

O bairro Jardim Alexandrina, em Anápolis, acordou em choque neste domingo (17) após a esposa ter matado o marido durante uma briga, depois de sofrer agressões.

O caso ocorreu no final da madrugada. Por volta das 05h, o casal estaria voltando de uma festa de aniversário, onde ambos teriam ingerido bebidas alcóolicas e iniciado um bate-boca.

Segundo a mulher, de 37 anos, o homem teria um histórico de agressões físicas contra ela, praticadas após as discussões.

Assim, o marido, de 41 anos, teria começado a proferir ofensas e a empurrou para agredi-la. No entanto, cansada de ser abusada, ela reagiu pegando uma faca de serra e revidou contra ele.

Ferido, o companheiro dela começou a ter um intenso sangramento. Desesperada, a esposa procurou a ajuda de um vizinho para acionar os primeiros socorros.

Uma ambulância chegou a ir até a residência para tentar salvar a vida do homem. Contudo, ao chegar no local, a casa já estava toda ensanguentada e coube aos socorristas apenas constatar o óbito do marido.