Dupla é investigada por cortar patas de cachorros na rua

Dois homens estão sendo investigados pela Polícia Civil (PC) de Alexânia, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), suspeitos de terem mutilado diferentes cachorros no município.

Ao Portal 6, a delegada Silzane Bicalho, responsável pela averiguação do caso, explicou que os crimes ocorreram neste domingo (17), no setor Tiba, próximo à saída para Brasília (DF).

“Essa senhora idosa estava passeando com o animal, descia para o rio para ir pescar, quando o cachorra avançou em cima da moto. Nisso, um dos autores pegou um facão e cortou a patinha dela fora”.

“Depois disso, a gente achou outro cachorro sendo vítima no mesmo local também. Um dos suspeitos foi conduzido para a delegacia e o outro ainda está por vir para prestar depoimento”, complementou.

Ainda segundo a investigadora, através da denúncia de maus tratos contra os animais, uma equipe foi até a chácara onde um dos homens mora e encontrou um veículo roubado, originário de Brasília, sob a posse dele.

Haveria inclusive a suspeita de que o filho desse suspeito foi o autor do furto do carro e, no momento da entrevista ao Portal 6, a vítima estava saindo do Distrito Federal para dar mais informações.

“Contudo a apuração ainda está em uma fase muito inicial. Vamos esperar o desenvolvimento dos trabalhos para dar um panorama mais claro do que aconteceu”, complementou a delegada Silzane.