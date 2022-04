Sucesso da internet, Jacques Vanier já tem data marcada para estrear em Goiânia

O comediante Jacques Vanier já tem data marcada para estrear em Goiânia. A apresentação do sucesso da internet está marcada para o dia 06 de maio, no Teatro Rio Vermelho.

Apesar de ser goiano, o humorista nunca realizou apresentações na capital. Com o show “Vô conta proceis…”, ele promete apresentar um repertório diferente do que está acostumado a postar nas redes sociais.

Jacques morava nos Estados Unidos quando seus vídeos começaram a repercutir, em 2018. Nas gravações, o comediante compartilha de maneira bem humorada, o jeito goiano de ser. Natural de Piracanjuba, atualmente o artista tem 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

O valor dos ingressos vai de R$ 35,00 até R$ 150,00. As entradas podem ser adquiridas no site Ingressodigital.com ou na Livraria Leitura, localizada no Goiânia Shopping.

Até o momento 1.2oo ingressos foram vendidos e a classificação indicativa do evento é de 12 anos. A peça terá início às 19h e os portões abrem às 18h.