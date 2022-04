Em surto, idoso armado atira em vizinho e deixa rastros de destruição em prédio

Um idoso, de 70 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) de Luziânia, nesta quarta-feira (20), após atingir com um tiro um homem, de 55.

Os militares foram acionados por moradores do condomínio em que o autor mora, que relataram ter ouvido barulho de disparos e percebido portas destruídas.

Eles, então, alegaram que o idoso atirava descontroladamente do meio da rua, enquanto fugia para o prédio da frente.

Esses disparos atingiram as janelas das casas e também acabaram ferindo um vizinho.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor, já com as mãos levantadas e com a arma de fogo jogada no chão, e efetuam a prisão.

Ele portava um revólver de calibre 32, com munições deflagradas e também intactas, além de um estilete escondido na cintura.

A vítima, que nunca teria tido problemas com o idoso, foi encaminhada consciente pelo Corpo de Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.