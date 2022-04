Estamos acostumados com tatuagens em lugares bem óbvios, como braços, tórax e pernas. Mas agora, já imaginou tatuar as axilas, sola dos pés ou até mesmo dentro das orelhas? Pois é, parece algo inimaginável, mas tem muita gente que curte fazer isso. Por isso, veja aqui algumas tatuagens em lugares improváveis.

6 tatuagens em lugares improváveis que só os brasileiros tiveram coragem de fazer:

1. Axilas

Tem gente que gosta de deixar as axilas bem peludas, cheirosas ou até mesmo aplicar botox na região. Ok, mas já pensou em fazer uma tatuagem lá? Esse registro pode até envolver uma imagem que brinque com os movimentos dos braços. Veja:

2. Dentro da Orelha

A orelha é um lugar para brincos, piercings e alargadores, embora muita gente por aí ousa e faz umas tatuagens no local. Inclusive, dizem que é um dos lugares mais doloridos. Olha como fica:

3. Pálpebra dos olhos

Existem muitas maquiagens artísticas para transformar nosso rosto, isso envolve fazer desenhos incríveis em torno dos olhos. Agora já pensou em fazer um registro permanente nessa parte do rosto? Tem muita gente ousada que faz!

4. Na ponta dos dedos

Usamos nossas mãos para fazer absolutamente tudo. Escrever,cozinhar, trabalhar, tocar instrumentos e por aí vai, não é mesmo? Pois bem, muita gente escolhe as pontinhas dos dedos para fazer tatuagens, veja:

5. Calcanhar

Se você é daqueles que sente muita cosquinha, é melhor correr dessa tatuagem. Afinal, o calcanhar é uma região seca e muito sensível do nosso corpo. Veja que incrível como fica:

6. Sola dos pés

Por último, e ao lado do calcanhar, temos também as tatuagens inusitadas na sola dos pés. Essa região também sensível atrai algumas pessoas para fazer os registros na pele. Teria coragem?

