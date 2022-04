Muitos “pombinhos” que estão atrás de relacionamentos podem ter dúvidas se são a pessoa ideal para começar a namorar.

Claro, isso depende muito da fase em que sua vida se encontra e não existe uma resposta 100% certa que te garantirá que você está pronto para entrar em uma relação.

Porém, existem alguns fatores que podem facilitar a identificar se você de fato é uma pessoa que está disposta a se entregar para o seu par.

Sendo assim, listamos alguns desses indicativos para que você possa conferir e refletir a respeito. Confira:

6 sinais que revelam que você é a pessoa ideal para começar a namorar

1. Confiável

Em primeiro lugar, é importante que você seja uma pessoa de confiança, que seu parceiro possa contar os segredos e contar contigo em momentos de dificuldade.

Afinal, mais do que estar presente apenas em momentos bons e de romance, é importante se dedicar para ser também um ombro amigo para a pessoa a qual você se relaciona.

2. Atencioso

Em seguida, é importante prestar atenção no que seu parceiro te fala e também dar prioridade para ele em determinadas ocasiões.

Sendo assim, escutar os planos que seu par te conta, dar um apoio em situações complicadas e ser alguém prestativo é ideal para quem quer seguir o caminho do relacionamento sério.

3. Compreensível

Por outro lado, não basta apenas escutar o que a outra pessoa fala. É preciso entender as necessidades dela, as divergências de atitudes, opiniões.

Dessa forma, é essencial que se respeita a individualidade do seu parceiro e entender que ele não é uma pessoa perfeita. Assim, haverá muito mais espaço para que vocês possam crescer como casal.

4. Parceiro no rolê

Além disso, ter disponibilidade para comparecer nos rolês é uma parte importante em qualquer relacionamento.

Seja um encontro familiar, com os amigos ou até mesmo uma noite na balada – se fizer o estilo do casal -, é necessário desfrutar um tempo de qualidade com o seu parceiro.

5. Entende os próprios limites

Por sua vez, este é um dos itens mais importantes da lista. Entender suas próprias necessidades e limitações é fundamental para entrar em um namoro.

Afinal, você não precisa se obrigar a determinadas situações ou eventos sociais que te desagradam. Claro, é preciso ter isso bem conversado com o seu par, até para evitar atritos que causam cicatrizes na relação.

6. Amor próprio

Por último e mais importante, se ame! Pode ser um clichê, mas é preciso ter amor próprio antes de entregar seu coração para outra pessoa.

Dessa forma, você pode evitar entrar em uma relação onde suas necessidades, opiniões e atitudes não são respeitadas.

É fundamental que você se respeite e entenda o que te faz bem e o que faz mal, para se tornar uma pessoa realmente feliz dentro do namoro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!