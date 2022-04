Pedir desculpas é um dos atos mais nobres que o ser humano é capaz de fazer. Uma simples atitude é sinônimo de humildade e empatia, é deixar todo orgulho de lá e se redimir. Mas saiba que um pedido de desculpas é acompanhado de algumas ponderações no antes e depois. Hoje vamos falar de algumas delas!

6 regras que todo mundo deveria seguir ao fazer um pedido de desculpas:

1. Não vai se repetir

Há um velho ditado que diz que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice e é partido dele que começamos com nosso primeiro conselho. Afinal, quando fores pedir o perdão de alguém, deixe claro para si mesmo que não irá repetir aquele erro, que magoou alguém.

2. Isso não é um bicho de sete cabeças

Entenda que um pedido de desculpas vem para apaziguar qualquer situação e você jamais deve usá-lo como se fosse um bicho de sete cabeças. Por isso, nosso conselho é que você pense e repense sobre a situação e faça o pedido com boas intenções.

3. Não faça a pessoa se sentir ruim

Existe uma característica muito doentia nas pessoas que é a manipulação. Na hora de pedir desculpa, essa pessoa consegue colocar a pessoa magoada como a ruim da história. Jamais faça isso!

4. É necessário mudança

Um pedido de desculpas não basta e não vem sozinho! É necessário uma mudança de atitude. Assim, se você machucou e magoou alguém, solicite o perdão dessa pessoa e mude suas próximas ações para recuperar a confiança.

5. Não traga adversidades

Ao pedir desculpas para alguém não use “poréns” para justificar seu erro. Por exemplo: “Eu errei com você, porém você já fez pior”. Fazer essa comparação é uma das piores atitudes, peça desculpas por você e por seu erro, não traga o passado para a conta.

6. Não se humilhe

Por fim, nosso último conselho é para você não se humilhar demais na hora do pedido. Avalie bem a situação, veja como você se sentiu e se coloque no lugar do outro. Faça o pedido com humildade e compaixão.

