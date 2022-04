Discursos anti-vacina fazem YouTube suspender canal da Câmara de Goiânia

A conta da Câmara Municipal de Goiânia no YouTube foi suspensa e não poderá fazer transmissões por sete dias. A punição se deve a dois vídeos publicados pela Casa que divulgam desinformação a respeito da vacina contra a Covid-19.

O Legislativo já havia recebido uma notificação no dia 17 de setembro, por conta da transmissão de uma audiência pública promovida pela vereadora Gabriela Rodart (DC) sobre a exigência de um passaporte sanitário na capital. No ofício enviado à Câmara, o YouTube alegou que foram divulgadas “informações médicas inverídicas”.

A suspensão ocorreu depois da segunda advertência, no último domingo (24). O que levou ao estopim foi a sessão plenária do dia 31 de agosto de 2021. A plataforma não mencionou quem promoveu desinformação, mas houve vários discursos contra a vacina.

O YouTube ainda alertou a Casa, que poderá perder o canal definitivamente em caso de reincidência. A mesa diretora determinou que seja feito um pente-fino em todos os vídeos do canal para evitar a punição. A Câmara também espera convencer a rede social de que os discursos parlamentares não podem ser restringidos.

A sessão desta segunda-feira (25) precisou ser transmitida em outro canal, da Escola do Legislativo, uma vez que a Lei Orgânica do Município determina que todas as sessões sejam publicizadas.

No site oficial, um informe diz que “o canal TV Câmara de Goiânia (tvcamaragyn) passará por ajustes técnicos em período estimado em dez dias”. O comunicado, porém, não cita a suspensão do YouTube.