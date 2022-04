Distrito Federal anuncia concursos públicos com 8,5 mil vagas e salários que passam de R$ 12 mil

Para os concurseiros de plantão, neste ano serão realizados 11 certames no Distrito Federal (DF) que vão oferecer mais de 8,5 mil vagas com salários entre R$ 2,9 mil e R$ 12,6 mil para quem deseja ingressar na carreira pública.

No momento, estão abertas as inscrições para a Polícia Penal com 1.779 vagas para o cargo de policial penal, que tem remuneração de R$ 5.445. Os interessados devem se candidatar até o dia 06 de maio, no site do Instituto AOCP.

Além disso, o Governo do DF também autorizou a realização dos concursos para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto de Previdência (Iprev) com 591 oportunidades e salários de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95.

Ainda neste ano, também haverá o certame para novos servidores das secretarias de Educação, Saúde e Economia. Juntas vão oferecer mais de 4,6 mil vagas com remuneração entre R$ 2.983,69 e R$ 12.654.

As oportunidades nesses órgãos serão para professores de educação básica, pedagogo-orientador educacional, analista de gestão educacional, médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e ainda para 12 entidades da administração distrital.

Por fim, também está previsto os concursos da Polícia Militar com 2.146 vagas e para o Departamento de Trânsito (Detran) do DF, que ainda não tem o número de vagas, os cargos e a remuneração ofertada.

“Mas estamos trabalhando para que saia com brevidade, provavelmente no início de 2022”, afirma o diretor-geral do departamento, Zélio Maia.