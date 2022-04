O que já se sabe sobre a morte de jovem esfaqueado pelo irmão no Recanto do Sol

Foi identificado como Romisson Protásio de Lima, de 23 anos, o jovem que morreu após ser alvo de facadas, na noite desta segunda-feira (25), no bairro Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis.

Todo o caso ocorreu por volta das 20h, depois que a vítima teria se envolvido em uma briga com o irmão, que seria considerado o principal suspeito do crime.

Acionada no local, policiais militares conversaram com a cunhada de Romisson, que relatou que estava no banheiro quando ouviu o jovem brigando com o marido dela, de 29 anos.

Depois, ela já teria encontrado o rapaz todo machucado e alegou que o companheiro havia fugido às pressas, pelos fundos da residência.

Vizinhos também teriam ouvido Romisson gritando por socorro, no meio da rua, antes de cair desacordado e todo ensanguentado no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado de imediato para ir até o endereço, mas os socorristas puderam apenas constatar o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável por fazer o recolhimento do corpo. Agora, o caso, bem como as motivações do crime, já estão sendo apuradas pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).