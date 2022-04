União Brasil tenta convencer Moro a concorrer a deputado dizendo que ele será líder de um movimento

(FOLHAPRESS) – Em esforço de convencimento para que Sergio Moro dispute as eleições como deputado federal, dirigentes da União Brasil têm dito que ele não será recebido como um parlamentar como os demais, mas sim como líder de um movimento político, com aliados, seguidores e bancada no Congresso.

Para eles, o ex-juiz tem que escolher entre pegar ou largar.

As alternativas que ele estudava foram inviabilizadas: Luciano Bivar, presidente da sigla, foi lançado como pré-candidato à Presidência, e Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de SP, deve buscar o Senado.