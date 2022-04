Acusado de matar travesti depois de discussão sobre valor de programa é denunciado pelo MP

O homem suspeito de matar a travesti Isabela Patrícia de Araújo Farias, de 22 anos, em Aparecida de Goiânia, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) nesta terça-feira (26).

O promotor de Justiça, Daniel Roberto Dias do Amaral, considerou que o acusado, de 37 anos, cometeu o crime de homicídio quadruplamente qualificado.

De acordo com o MPGO, o assassinato se deu por motivo fútil, com emboscada, feminicídio e por discriminação à condição de sexo feminino adotado pela vítima.

Além disso, o promotor pediu que seja decretada a prisão preventiva do suspeito, já que a liberdade dele representa um risco para a população.

O homicídio aconteceu no dia 04 de março, mas o acusado só foi preso 25 dias depois. Segundo a Polícia Civil, Patrícia fazia programas na região de motéis da cidade quando foi abordada pelo homem.

Dali eles teriam se deslocado de moto até um lote baldio, onde começou uma discussão por conta do valor que seria cobrado.

Patrícia disse ao suspeito que o programa custava R$ 50, mas ele não concordou com o valor e sacou um canivete. A vítima morreu com três golpes no pescoço.