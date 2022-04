BBB 22: Arthur Aguiar rebate Lula sobre ‘robôs’ e diz que todos desmerecem sua trajetória

Vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar rebateu as falas do ex-presidente Lula a respeito de uma possível fraude na votação que deu a ele o título. Em um discurso e sem citar nomes, Lula repercutiu boatos de que um dos participantes do reality estaria usando robôs para conquistar mais votos nos Paredões.

Perguntado sobre o tema, Arthur disse que mais uma vez se sente perseguido. “Não é o primeiro ano que dizem que quem ganha teve ajuda de robôs, as pessoas entram numas teorias de desmerecer nossa trajetória. Creio que a Globo como uma empresa gigante pode falar melhor do que ninguém sobre seu sistema de defesa”, começou.

Para ele, o discurso pode ser comparado à trajetória dele no jogo. “As pessoas desmerecem tudo o que eu faço. No BBB quando fui ao Paredão contra a Jade e ela saiu era porque ela falou algo ruim. Quando fui ao Paredão falso não valeu, agora que ganhei foi com robô. Não faz sentido”, desabafa.

Na tarde desta terça-feira (26), o ex-presidente disse que “tem um cara agora que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado”. As falas foram feitas em um discurso transmitido através do canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube.

O ex-presidente ainda afirmou que, apesar de não assistir ao programa, ouviu uma conversa sobre a suposta fraude. “Um cara que é mais abastado lá, me parece que tem mais dinheiro, ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele”, completou.

“Então, enquanto o cara não tem, tem que pegar alguém para pegar o telefone e ligar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa?”. Apesar de não citar nomes, o discurso foi ligado a Arthur Aguiar. Existem rumores nas redes de que o finalista do BBB estaria sendo favorecido por robôs, com ajuda de sua esposa Maíra Cardi fora da casa.