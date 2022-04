Homem mata família inteira em casa de alto padrão em Porto Alegre, diz polícia

Um empresário matou a própria família e cometeu suicídio na manhã desta quarta-feira (27) em Porto Alegre, segundo a polícia.

Conforme a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o homem de 44 anos matou o filho adolescente de 14 anos, a mulher de 45 anos, a mãe dele, de 79 anos e a sogra, de 81. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com o tenente-coronel Eduardo Michel, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, houve uma informação da ocorrência de disparos feita pelo zelador do condomínio por volta das 8h da manhã.

O autor do crime seria proprietário de duas empresas em Porto Alegre e Canoas.

Ainda segundo a PM, os disparos foram feitos nos cômodos em que elas dormiam. Os corpos foram encontrados em três cômodos no segundo dos três andares da casa. Em um dos quartos estavam os corpos das duas idosas, no outro, o da esposa do autor e, no último, o do autor e o do filho adolescente.

Uma mulher que trabalhava na casa e seria parente das vítimas sobreviveu. Ela estava no térreo da casa enquanto ocorriam os disparos.

Os disparos foram feitos por uma espingarda de calibre 12. Esta e uma outra espingarda semelhante foram apreendidas.

O crime ocorreu em um condomínio de casas no bairro Santa Tereza, uma das áreas com vistas mais privilegiadas de Porto Alegre, no alto do morro Santa Tereza, onde as residências são voltados ao lago Guaíba e ao estádio Beira-Rio.

Segundo o delegado Leandro Bodoia, da Delegacia de Homicídios, o crime será investigado pela Delegacia da Mulher.