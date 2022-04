Goinfra já realiza obras para garantir comodidade de fiéis durante Festa do Divino Pai Eterno

Tradicional em Goiás, a Festa do Divino Pai Eterno voltará a ser presencial após dois anos ocorrendo de maneira online por conta da pandemia. A festividade está prevista para acontecer entre os dias 24 de junho a 03 de julho de 2022.

Com isso, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) já começou as atividades para garantir a comodidade dos fiéis que forem participar da Romaria até Trindade.

Questionada pelo Portal 6, a pasta informou que já existem equipes trabalhando nesse sentido na GO-060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros.

Primeiramente, a Goinfra destacou que está realizando serviços de construção de um bueiro novo no km 18 da rodovia entre Goiânia e Trindade, mas de forma a não atrapalhar o tráfego de veículos.

“O prazo de conclusão da obra é de cerca de 30 dias, incluindo a recuperação da capa asfáltica”, pontuou.

Além disso, a agência afirmou ter concluído as manutenções rotineiras na GO-469, com reparos superficiais e profundos entre Abadia de Goiás e Trindade. Neste momento, as obras são realizadas no trecho entre Trindade e a GO-070.

Por fim, a pasta apontou que é feito um trabalho de roçagem e limpeza na GO-050, de Goiânia a Trindade. Os mesmos serviços estão programados para o trecho da via que liga Trindade, Campestre de Goiás e a GO-154.

Antes da pandemia de Covid-19, os devotos saíam de diversos pontos de Goiás até chegar na Basílica do Divino Pai Eterno, no Centro de Trindade.