Morador de Anápolis tira a sorte grande e ganha o prêmio máximo da Nota Fiscal Goiana; veja a lista dos sorteados

Wellington Hipolito de Oliveira, morador de Anápolis, vai levar para casa o valor de R$ 50 mil do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), que sorteou, na quinta-feira (28), 158 prêmios no valor total de R$ 200 mil.

Ele concorreu com 25 bilhetes, mas não foi o único vencedor. Outros três goianos ganharam R$ 10 mil, quatro levaram R$ 5 mil, 50 receberam R$ 1 mil e, por fim, 100 foram sorteados para os prêmios de R$ 500.

Segundo o coordenador do NFG, Leonardo Vieira de Paula, os ganhadores têm o prazo de 90 dias para pedir o resgate dos valores através do site Nota Goiana.

Os sorteios são realizados todos os meses e para participar é necessário estar cadastrado no NFG e solicitar o registro do CPF nas notas fiscais em todas as compras feitas em estabelecimentos aqui do Estado.

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, o consumidor também pode indicar um clube do Time Goiano do Coração, que premia os times da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol trimestralmente.

Confira a lista dos vencedores do 62º sorteio do NFG.