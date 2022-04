Em encontro, Caiado reúne 80 prefeitos e centenas de lideranças: “não se governa sem união das pessoas”

Um total de 80 prefeitos e centenas de lideranças políticas de todas as regiões de Goiás participaram do 2º Encontro Regional do União Brasil e Partidos Aliados, realizado neste sábado (30), em Quirinópolis, e declararam apoio ao projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Não se governa sem união das pessoas, das forças políticas e da população, com objetivo que seja só atender o povo, os 7 milhões e 200 mil goianos”, ressaltou o Caiado. Para ele, o momento é de unir esforços para alavancar o crescimento de Goiás, sobretudo após a pandemia de Covid-19, enfrentada com planejamento e auxílio aos mais vulneráveis.

O governador também destacou o motivo pelo qual tem recebido tantas manifestações de apoio nos municípios. “A credibilidade moral que tenho com os prefeitos e prefeitas hoje é porque eu nunca atrasei um centavo para nenhum centavo. Eu repassei tudo. Nunca fiquei com um centavo de prefeito”.

O pré-candidato à reeleição também pediu que as ações do governo sejam amplamente divulgadas pelos aliados. “Divulguem a realidade de uma gestão que tem trabalhado 24 horas por dia para que a gente possa mudar o perfil da política de Goiás”, afirmou.

Caiado ainda lembrou o processo para consolidar a aliança com o MDB, que indicou Daniel Vilela para ocupar a vaga de vice-governador. “Para ser senador da República, eu fiz parceria com o MDB de Iris Rezende e eles me levaram ao Senado Federal. Nunca reneguei, pelo contrário, na primeira oportunidade que tive, fiz minha parcela também de retribuição”, comentou.

União Brasil, MDB, PSD, PP, Podemos, PRTB, Cidadania, Solidariedade, PTB, PV, PDT e Avante respaldam a pré-candidatura de Caiado à reeleição.

Pré-candidato a vice-governador, o presidente do MDB Goiás Daniel Vilela acredita que uma nova vitória do atual governador vai além de um simples processo eleitoral. “Essa é uma eleição que irá consolidar um novo modelo ético e honesto de se administrar e de se fazer política em Goiás. Essa é uma eleição que irá consolidar uma nova cultura política e administrativa”, salientou.

“Os goianos terão a oportunidade de escolher o lado certo da nossa história”, pontuou. Daniel Vilela pediu que as lideranças trabalhem incansavelmente. “Nós representamos o futuro para todos os goianos. É ao lado do governador que nós dedicaremos o nosso trabalho e empenho para fazer com que Goiás possa seguir avançando”, arrematou.