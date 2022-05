Goiás tem os primeiros casos confirmados da subvariante silenciosa da Ômicron

Enquanto a população comemora a liberação do uso de máscaras em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se preocupa com a confirmação de dois casos da subvariante da Ômicron chamada BA.2. Foram os primeiros no estado.

Segundo Durval Pedroso, secretário de Saúde da capital, os dois pacientes se infectaram com a linhagem silenciosa entre março e abril. Monitoramento da pasta constatou que eles não tiveram muitos sintomas, apenas uma rouquidão.

Apesar de ser considerada por especialistas como mais contagiosa e já ter sido motivo de preocupação em outros países, os dois casos na capital foram isolados, pois não houve até o momento constatação de transmissão para outras pessoas.

Em entrevista ao G1, a infectologista Christiane Kobal destacou que mesmo a BA.2 tendo alta transmissibilidade, vacinados contra a Covid-19 conseguem ter boa resposta imunológica ao vírus.

“Em pacientes não vacinados ou com a vacinação incompleta, a subvariante pode levar a doença muito grave, inclusive ao óbito, semelhante as outras encontradas em 2021”, destacou.