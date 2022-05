É do conhecimento de todo mundo que terminar um relacionamento é muito difícil. Ainda mais depois de passar anos ao lado de alguém e de certa forma criar uma expectativa em relação a um futuro juntos. Foi pensando nisso que hoje selecionamos alguns passos para esquecer uma pessoa depois de um término!

6 passos fundamentais para esquecer uma pessoa depois de um término de relacionamento

1. Esteja aberto (a) para conhecer pessoas novas

Sim, vamos começar nossa seleção de passos com esse ponto de partida. Existe um ditado popular que diz que só esquecemos um amor, vivendo outro; de fato. Esteja aberto (a) para novos envolvimentos, conheça outras pessoas e se deixe envolver, que logo você esquecerá seu ex.

2. Saia com os amigos

Ao lado dos novos romances, sair com os amigos também se encaixa nesse processo de esquecimento. Nossa recomendação é: vá para baladas, shows, boates, se divirta! Afundar na fossa só vai piorar sua saúde mental.

3. Vá para festas

Como falamos, manter uma vida social ativa é uma ótima saída para esquecer aquela pessoa. Aposte em festinhas, lá você conhece novas pessoas, dança e aproveita muito mais do que ficando em casa.

4. Estude mais

Existe outro ditado que diz que mente parada é oficina do diabo. Você pode estar se questionando como isso se encaixa aqui. Mas a verdade é que ocupando sua mente, nesse caso estudando, vai impedir que você pense demais no ex, assim você vai acabar esquecendo-o.

5. Pratique atividade física

Outra coisa que vai te ajudar muito é a prática de atividade física. Quando nos preocupamos com nosso corpo, acabamos deixando de lado nossa mente, o que, intencionalmente, nos ajuda a combater o estresse e a depressão. Colaborando com o esquecimento daquele relacionamento.

6. Abandone os hábitos que lembre a pessoa

Por último, se você quer mesmo esquecer ele ou ela pare de uma vez por todas de frequentar os lugares que vocês dois gostavam. Seja aquele restaurante, bar ou café, tudo isso dificulta sua mente a processar o término.

