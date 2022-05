Alterada, mulher invade escola de Anápolis e usa os dois punhos para acertar rosto de diretora

Policiais militares tiveram de se deslocar, na segunda-feira (02), até uma escola municipal do Setor Sul II Etapa, para atender o chamado urgente da diretora da unidade.

Isso porque a mãe de um estudante, de 34 anos, teria chegado alterada no local fazendo ameaças, afirmando que um professor teria chamado o filho dela de “fedido” e estava lá para conversar com ele e tirar satisfações.

Uma coordenadora ainda teria tentado acalmar e evitar que a mulher invadisse a escola, mas ela não teria cedido e acabou entrando aos gritos.

No interior da unidade, a diretora afirmou que chamaria a polícia caso a mãe do aluno continuasse com a confusão. Teria sido nesse momento que ela teria fechado os dois punhos e atingido em cheio o rosto da profissional de Educação.

Antes de fugir de lá, a mulher ainda teria dito que pegaria o professor que maltratou o filho dela “para matar”. Ela tem ficha criminal e está com alvará de soltura pelo crime de homicídio.

Apesar das buscas feitas pelos policiais, a suspeita não foi localizada.