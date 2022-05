Jovem morre após ter 100% do corpo queimado tentando arrancar pipa de rede elétrica

Uma jovem, de 26 anos, identificada como Valéria Soares Teixeira, morreu após receber uma forte descarga elétrica enquanto tentava arrancar uma pipa de uma rede elétrica. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (02), em Inhumas.

De acordo com familiares da moça, no momento do acidente ela estaria brincando com diversas crianças. Foi quando o brinquedo se prendeu na fiação e a garota tentou tirar.

Para isso, teria jogado uma pedra amarrada em uma linha e, por fim, acabou recebendo o choque. Ele foi tão forte que a vítima ficou com queimaduras em 100 % corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionada para prestar socorro e levar a moça até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Devido à complexidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou transferi-la, em estado gravíssimo e intubada, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Já no Hugol, apesar dos esforços das equipes médicas, Valéria não resistiu aos ferimentos.