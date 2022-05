A cultura brasileira é carregada de ditados populares, gírias e costumes, que (vamos ser sinceros) só a gente entende. Essas pequenas frases fazem parte da tradição oral da sabedoria popular e sintetizam ideias sobre a convivência em sociedade.

Expressões que muitas vezes trazem conselhos valiosos a respeito das relações humanas. Sem contar que são passadas de geração para geração e transmitem experiências e conhecimentos. Mas vamos lá direto ao ponto!

6 frases que todo brasileiro já ouviu, mas nunca aprendeu o significado:

1. Gato escaldado tem medo de água fria

Vamos começar por essa expressão aqui que refere-se a um autocuidado e amor próprio. A comparação com o gato quer dizer que quando passamos por algo que nos magoa, passamos a temer qualquer sinal daquilo, é um instinto de autoproteção.

A metáfora nesse caso traz um felino, que tem pavor de água. Mas aqueles que já sofreram com o contato com a água quente (gato escaldado), fogem rápido de qualquer contato com a água novamente (mesmo se estiver fria).

2. Não existe rosa sem espinho

Esse ditado aqui é para se levar para a vida. O conceito dele é que até as coisas mais bonitas do mundo podem trazer desafios, seja o amor, trabalho, amizade ou outras situações.

Assim, até mesmo as mais belas rosas, possuem espinhos.

3. Cavalo dado não se olha os dentes

“Cavalo dado não se olha os dentes” é um provérbio que vem nos orientar que não devemos desdenhar ou falar mal de algo que recebemos.

A frase traz uma comparação com a dentição dos cavalos, porque é possível reconhecer os animais novos (e mais “úteis”) a partir da observação da arcada dentária. Mas enquanto presentes, não devemos julgar.

4. De médico e de louco todo mundo tem um pouco

Aqui temos um ditado popular que enaltece o poder humano de se adaptar a situações incomuns de forma inteligente ou criativa.

Assim, conseguimos ir desde um médico, uma figura séria e responsável, até um louco, com sua impulsividade e criatividade.

5. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe

Esse é um sábio provérbio que fala sobre a capacidade do tempo de ser passageiro e curar tudo.

Ele nos lembra que tanto os momentos ruins quanto os bons são fases e que vão passar. Assim são os altos e baixos que todas as pessoas passam em sua existência.

6. Águas passadas não movem moinho

Por último, temos um ditado que dialoga com esse anterior. Aqui em “águas passadas não movem moinhos” falamos sobre a necessidade de desapegar de situações passadas.

Assim como as águas que já passaram não vão mover o moinho novamente, hoje não temos mais o poder de mudar o que já passou ou viver aquilo de novo.

