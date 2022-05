O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro tombou na altura do quilômetro 402 da rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há, ao menos, seis mortos.

No total, há 19 vítimas. Oito foram socorridas pela ambulância da concessionária Arteris, outras cinco ficaram presas nas ferragens e uma está desaparecida.

O Corpo de Bombeiros afirma que as vítimas sem vida foram resgatadas debaixo do ônibus. Ainda não há explicações sobre a causa do acidente.

A dupla sertaneja estava a caminho de São Pedro, no interior paulista, após se apresentar na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná.