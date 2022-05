Maus tratos contra idosos aumenta 23% no ano de 2021

A violência contra idosos se tornou mais comum em Goiás no ano de 2021. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as denúncias mais preocupantes são de maus tratos, que aumentaram 23% em todo o estado.

Conforme as estatísticas, em 2020, foram registrados 930 ocorrências de violência físicas e psicológicas contra a terceira idade. No ano seguinte, esse número já havia saltado para 1.072.

Além disso, denúncias de exploração financeira – via apropriação de bens ou rendimentos – também aumentaram. Segundo a SSP, foram 436 registros do crime em 2021, índice 16% maior que no ano anterior.

Por fim, o abandono de idosos em hospitais foi outra questão que se tornou mais praticada em Goiás também. 41 pessoas na terceira idade foram negligenciadas por familiares no ano passado, contra 33 em 2020.

Em contrapartida, a única tipificação criminal que registrou menos casos foi a de descriminação contra idosos. Conforme a SSP, O total caiu levemente de 161 registros em 2020 para 152 no ano seguinte.

Somando esses dados, foram 1.701 ocorrências recebidas em Goiás no ano de 2021, número 13% maior do que em 2020 (1.499 denúncias).