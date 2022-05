Jovem morre após ser atropelado de propósito durante briga em festa de Dia das Mães

Uma festa de Dia das Mães acabou de forma trágica em Cristalina, município localizado a cerca de 281 km de Goiânia.

É que, ainda durante a comemoração, já na madrugada desta segunda-feira (09), um jovem, de 25 anos, morreu ao ter sido atropelado depois de uma discussão.

O Portal 6 apurou que tudo teria começado quando a vítima estava na casa do suspeito, a convite de uma amiga, e teve um desentendimento com ele. As causas da briga ainda são uma incógnita.

Logo que pararam de discutir, o rapaz teria corrido para a rua, mas o outro rapidamente teria assumido a direção do veículo e acelerado até alcançar e atropelar de propósito o desafeto.

O suspeito fugiu do local e teria deixado o carro na cena do crime, em cima do corpo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.