Pai do cantor Bruno morre aos 88 anos, em Goiânia

O pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morreu no início da tarde desta terça-feira (10), em Goiânia.

Deusdedites Felix de Miranda, de 88 anos, faleceu na casa onde morava, na capital goiana.

Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa da dupla a morte aconteceu devido à doenças causadas pela idade avançada e hipertensão arterial.