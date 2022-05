Salão de beleza inovador vira sensação entre a mulherada e imagens do atendimento mostram o porquê

Um inovador salão de beleza em Taiwan, Leste da China, viralizou na internet após expor a campanha de Dia das Mães, que virou sensação entre a mulherada, e fotos capturadas explicam melhor a razão.

Nas cenas, é possível visualizar alguns homens fortes e com músculos definidos realizando os trabalhos de manicure e pedicure em todas as clientes.

Na ocasião, os profissionais ficaram no expediente sem camisetas e recepcionam as mães com o maior cuidado. Inclusive, com direito à placas escritas ‘melhor mãe do mundo’.

Após a repercussão da ação, milhares de mulheres nas redes sociais lamentaram que a opção de serviço não tenha chegado ainda ao Brasil e aplaudiram a iniciativa.

“Desse jeito eu não sairia do salão de beleza por nada. E põe beleza nisso”, disse uma.

Veja as fotos: