Afinal, o que vai acontecer com o Brick House? Portal 6 descobriu e traz todos os detalhes

O Brick House Club se tornou um dos assuntos mais comentados de Anápolis após algumas publicações realizadas no perfil do Instagram. Mas afinal, o que vai acontecer com o estabelecimento?

O proprietário Filipe Soares conversou com a reportagem do Portal 6 e explicou que se trata de um recomeço, uma nova etapa repleta de novidades.

O empresário disse que agora, completando sete anos de casa, o Brick House terá um espaço ímpar, marcado pelas luzes de led e decorações assinadas por artistas nacionalmente conhecidos.

A estrutura ainda contará com dois ambientes, trazendo ainda a essência da música eletrônica e pista dançante e uma parte mais ‘tranquila’, onde os clientes poderão usufruir do Hookah – com narguiles.

Segundo Felipe, a equipe Brick House acreditou que este era o exato momento para expandir e trazer ainda mais novidades para Anápolis. Inclusive, a logo da boate passará por mudanças.

A data para inauguração já está prevista e acontecerá no dia 21 de maio, ainda no mesmo endereço – Rua 14 de Julho, no Centro de Anápolis.

Além do mais, o empresário confessa que os planos estavam sendo analisados há seis longos meses e que as expectativas para a reforma são enormes e positivas.

Acompanhe alguns spoilers da nova cara do Brick House Club:

Acompanhe ainda a movimentação nas redes sociais sobre os posts enigmáticos deixados pela boate:

mano alguém da o papo qq tá pegando com o brick house?? ele vai fechar?? vai mudar de lugar?? — ytalo (@ytalo_hiago) May 4, 2022

Brick house fechou 😔😔😔 gostava de lá — cat (@m4riacatharina) May 4, 2022

Alguém me diz oque vai ser da minha vida sem brick house ? — Gegislene (@gegislenesccp) May 4, 2022