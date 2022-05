Sempre quando estamos mais dedicados à nossa casa, cuidando da área de lazer, da decoração e conforto, acabamos ficando mais propensos a receber mau olhado e mandingas de outras pessoas. Foi pensando nisso que hoje selecionamos algumas formas de afastar a energia negativa de casa!

Antes de irmos para o ponto principal, saiba que essa energia negativa pairada ao seu redor pode estar te causando um cansaço excessivo e impaciência sem motivo. Além disso, pode te deixar excessivamente sensível e vulnerável. Por isso, não custa nada prevenir com nossas dicas!

6 maneiras simples de afastar a energia negativa da sua casa:

1. Cravo e canela

Vamos começar com essa forma de eliminar a energia negativa da sua casa e ainda de quebra, deixá-la cheirosinha.

Para isso, basta separar 200g de cravos da Índia e 200g de canela em pau em um recipiente. Ferva 300 ml de água e jogue nos ingredientes, deixando descansar por alguns minutos. Depois de frio, coloque em um borrifador e aplique na entrada da casa e nos quatro cantos de cada cômodo.

2. Incensos

Herdamos a cultura dos incensos dos povos orientais, que é uma ótima forma de deixar tudo em paz no seu lar.

Bom, mas não fique perdido! Com as dezenas de essências que existem, aqui vem as mais indicadas:

Arruda, porque aumenta a autoestima e protege espiritualmente, eliminando a negatividade do ambiente.

Alecrim, que afasta pensamentos negativos, purifica o ambiente e nos ajuda a abrir a mente para o que está acontecendo ao nosso redor.

E, por último, a lavanda, que propicia o bem-estar, a tranquilidade e o bom humor.

3. Sal grosso

Aqui temos essa figurinha repetida no quesito de eliminar energias ruins. Desta vez, em casa, recomendamos que uma vez por mês limpe todos os pisos com uma mistura de água e sal grosso.

4. Princípios do feng shui

O feng shui é uma prática pseudocientífica originária da China antiga, que usa forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor.

Dentre as práticas existentes, temos de colocar um espelho pelo lado de fora da porta de entrada, na altura de 1,80m.

Ou colocar pequenos espelhos nas janelas, varandas e no pergolado para espantar a negatividade vinda de vizinhos.

5. Natureza

A natureza é capaz de nos fazer um bem danado e, muito além de deixar o ambiente fresco e bonito, um bom jardim pode afastar a negatividade. Nossa recomendação é o cultivo de arruda, manjericão, comigo-ninguém-pode, pimenteira, alecrim, espada de São Jorge e Lança de Santa Bárbara.

6. Óleo essencial de laranja

Por último, dilua um pouco de óleo essencial de laranja em um borrifador com água e espalhe por toda a casa. Você também pode colocá-la dentro do purificador de ar.

