Goiás pode enfrentar temperaturas abaixo de 0ºC nos próximos dias

O frio que a população de Goiás tanto esperava pode finalmente chegar na semana que vem. Os estudos da meteorologia apontam que os termômetros podem cair abaixo de 0ºC a partir da próxima quinta-feira (19).

Ao Portal 6, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explicou que essa previsão tem como base a chegada de uma massa de ar polar, que deve se projetar sobre o Brasil.

“Desde terça-feira (10), nossos modelos estão apontando que teremos um frio mais intenso na região”.

“Os modelos hoje [dia 12] colocam a região Sudoeste, onde estão Jataí e Mineiros, com temperaturas de 0ºC, até [medições] negativas”.

André apontou que a capital Goiânia pode encarar mínimas de até 5ºC. Cidades mais ao Oeste, como Aragarças (3ºC), Cristalina (4º), ao Leste, e até Porangatu (9º), no extremo Norte goiano, também podem registrar termômetros medindo abaixo dos 10ºC.

O gerente do Cimehgo afirmou que ainda é cedo para dar informações com mais detalhes e até mesmo mais precisas a respeito da previsão do tempo na semana que vem.

No entanto, ele foi categórico: “A população vai precisar tirar o casaco do armário, porque é certo que vai fazer mais frio”.

“A partir de quarta-feira que vem (20), a previsão indica que teremos a evolução dessa massa chegando em Goiás. De quinta até domingo vai haver a influencia do ar frio no estado”, complementou.