Pais processam filho para que ele lhes dê neto ou pague multa milionária

Um casal está processando o próprio filho em Haridwar, na Índia, exigindo que eles tenham um neto em até um ano, ou que sejam reembolsados em US$ 650 mil (R$ 3,3 milhões na cotação atual) gastos em “investimento” na formação do rebento. As informações são da TV indiana Al Jazeera.

Sanjeev Prasad e a esposa Sadhana Prasad alegam terem esgotado as finanças criando e educando o filho piloto, inclusive pagando a formação para voos nos Estados Unidos. Entre os custos apontados estão o curso de pilotagem, de US$ 65.000 (R$ 335 mil), um carro luxuoso, de US$ 80.000 (R$ 412 mil), e ainda o casamento do rapaz.

“Meu filho está casado há seis anos, mas eles ainda não estão planejando um bebê. Pelo menos se tivermos um neto com quem passar o tempo, nossa dor se tornará suportável”, disse o casal em petição apresentada a um tribunal.

O casal contou que precisou de empréstimo e não estão gostando de morar sozinhos. “Também tivemos que fazer um empréstimo para construir nossa casa e agora estamos passando por muitas dificuldades financeiras”, falaram.

“Mentalmente também estamos bastante perturbados porque estamos morando sozinhos”.

Ainda não há previsão de quando o caso será julgado.