Jovem sai para comprar bebida, bate contra caçamba e morre na hora, em Goiânia

Um motociclista de 20 anos morreu na madrugada deste domingo (15), no Conjunto Vera Cruz 05, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o rapaz colidiu com uma caçamba de entulhos que estava ao lado do meio fio, na rua Valdir Azevedo.

Segundo informações do pai da vítima, o jovem minutos antes teria ido até a casa onde morava para pegar a motocicleta e se dirigir ao terreiro onde frequentava.

Ao chegar no local, ele teria feito uso de bebida alcóolica e ao sair para comprar mais, acabou colidindo com a caçamba de entulho.

O inquérito para apurar as causas do acidente será instaurado pela DICT.