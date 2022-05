Antes de morrer, homem tentou se esconder em faculdade de Anápolis para não levar mais tiros

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite deste domingo (15), na Cidade Universitária, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele ainda tentou se esconder dentro de uma faculdade na Avenida Universitária para escapar do suspeito, mas acabou alvejado.

A vítima foi atingida enquanto consumia bebidas alcóolicas em um bar da região. Dois indivíduos chegaram num Peugeot 206 prata e começaram a agredir o jovem, que também bebia no estabelecimento.

De acordo com testemunhas, a vítima era conhecida como Chicão e, antes do crime, dois homens e uma mulher passaram pelo bar e teriam discutido com o jovem antes de irem embora.

Um dos indivíduos que estivera mais cedo no bar retornou acompanhado de outro homem e começou uma briga. O jovem tentou revidar e foi baleado no abdômen.

Um dos homens teria sacado a arma e disparado contra a vítima, que tentou escapar pulando a grande de proteção da faculdade e entrando no pátio.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o jovem com sangramento abdominal e já sem vida. Logo em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

A Polícia Técnico-Científica periciou o local do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que produzirá um laudo cadavérico. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil vai apurar o caso.